Собянин рассказал о развитии Северного, Центрального и Южного Чертаново

Большие изменения коснутся транспортной инфраструктуры

Строительство школ и детских садов, реконструкция поликлиник, благоустройство территорий. О реализации столичной программы "Мой район" в Чертанове рассказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Также он сообщил, что большие изменения коснутся транспортной инфраструктуры. В следующем году полностью заработает Большая кольцевая линия метро. С её появлением жители ближайших районов получат десятки новых вариантов поездок по городу и смогут экономить время на дорогу.

Кроме того, планируют открыть Южный участок Московского скоростного диаметра. И через весь город можно будет проехать без светофоров примерно за 40 минут.



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