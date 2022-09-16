Россия ответила на угрозы США платежной системе "Мир"

На ее работе в России санкции не отразятся

Санкции США не отразятся на работе российской платежной системы "Мир". Такое заявление в пятницу, 16 сентября, сделали в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

В НСПК подчеркнули, что в России картой "Мир", как и другими сервисами системы, можно будет продолжать пользоваться без ограничений, несмотря на рестрикции со стороны Соединенных Штатов или других государств, сообщает ТАСС.

При этом 15 сентября в НСПК отмечали, что платежная система "Мир" отмечает отдельные случаи отказов проведения операций в Турции по картам российских подсанкционных банков, но работа сервиса в целом продолжается в штатном режиме.

В Министерстве финансов США при этом заявляли о готовности вводить ограничительные меры за поддержку "попыток РФ расширить" использование платежной системы "Мир" за пределами своей территории.

Хотя НСПК не числится в американских санкционных списках, в Вашингтоне допускают, что финансовые организации за пределами США своим сотрудничеством с НСПК могут "поддерживать усилия России по обходу американских санкций".

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