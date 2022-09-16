Российская артиллерия успешно уничтожает западное вооружение на Украине

ВСУ продолжают обстрелы городов Донбасса

В Донецкой республике погибли три мирных жителя, 12 ранены. За сутки под огнём ВСУ оказались Донецк, Гольмовский, Зайцево - всего десять населённых пунктов. Националисты бьют по городам из артиллерии натовского калибра. Повреждены дома и объекты инфраструктуры. В ответ наши Вооружённые силы уничтожают бронетехнику противника при помощи ударных вертолётов Ми-35.

Ракетный залп. Вертолет резко набирает высоту и выпускает еще 20 снарядов. Но уже не в упор, а "навесом". Этот прием пилоты называют – кабрирование. Он позволяет уничтожать радикалов точечно. Например, их бронемашины, которые хорошо видно в степи, и на большой площади, в лесу, где они рассредоточены в окопах.

Позже выяснится – во время атаки с воздуха были ликвидированы около десятка радикалов из так называемого "грузинского батальона". Военные говорят: в Харьковской области, где ВСУ все еще пытаются идти в наступление, каждый третий боевик – иностранец. Наемники из государств НАТО. Кстати, именно на данном участке у них самые серьезные потери.

ВСУ рассчитывают перехватить инициативу, опираясь на помощь Запада. Вот перебросили к передовой чешские гаубицы DANA – M 2. Но российские артиллеристы успешно уничтожают и эти пушки, и европейскую бронетехнику. Кстати, сегодня появились доказательства, того, что Вашингтон поставил Киеву противорадиолокационные ракеты АGM-88 HARM. Но предмет особой гордости Пентагона уверенно сбивают наши ПВО.

Ракету обнаружил расчет радиолокационного комплекса "Небо". Система видит любой объект в радиусе 400 километров. И хотя Пентагон очень старался не афишировать поставки ВСУ вооружений класса "воздух – земля", эти боеприпасы не остались незамеченными.

На земле, говорят военные, противник поменял тактику. Особенно на Луганском участке. Вместо танковых атак, которые упираются в мощную линию обороны ополченцев, пытается забросить им в тыл мобильные огневые группы.

"В настоящий момент противник активизировал больше внимания на артиллерийские обстрелы из близлежащих поселков, также активизирована диверсионная работа", - говорит военнослужащий 2 АК ЛНР.

Задача диверсантов – прощупать оборону союзных сил. Просочиться вглубь территории. Поиск этих групп идет круглосуточно.

Ежедневно ВСУ обстреливают стратегически важный Красный Лиман. Отсюда прямая дорога на Лисичанск. Поэтому боевики и пытаются захватить его любыми способами. Часть домов в городе разрушена до основания, но ополченцы не дают нацистам даже приблизиться к окраинам. На каждую вылазку боевиков отвечают ураганным огнем.

В Донбассе российские войска захватили хорошо укрепленный пункт ВСУ и вплотную подошли к Красногоровке. Под Славянском уничтожили несколько автомобилей и два десятка боевиков. А вышку корректировщика огня ювелирно снесли выстрелом из ПТУРа.

Тимур Абдуллаев, Никита Вощиков, "ТВ Центр".

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