Ущерб от тайфуна "Хиннамнор" в Приморье оценили в 4 млрд рублей

Погибли пять человек

Режим ЧС федерального уровня ввели в Приморье из-за наводнения, вызванного тайфуном "Хиннамнор". Власти сообщают о гибели 5 человек. 9 населённых пунктов до сих пор полностью отрезаны от сообщения.

Нина Анатольевна рассказывает: вода буквально хлынула в дом, выбежать не успела. Говорит, спасли соседи на лодке.

Просушивать жилье приходится небольшими пушками. Печку до сих пор не может растопить. Мебель и бытовую технику унесло течением. И без того старый дом теперь буквально рассыпается.

В поисках нового жилья - десятки жителей Приморья. Вода до сих пор стоит более чем в семидесяти домах. Затопленными остаются и почти 200 приусадебных участков.

В доме у Надежды пусто. Пришлось полностью снимать даже полы. Вода поднялась больше чем на полтора метра. И пока находиться здесь невозможно. У женщины утонул не только весь урожай. Погибли собаки и овцы. Когда пришла вода, она была работе, дома остался сын.

"Соседи начали кричать, в окна ему стучать, разбудили и на лодке его вывезли, слава богу", - говорит Надежда.

Предварительный ущерб от наводнения подсчитан. Тайфун "Хиннамнор" нанес Приморью убытков почти на 4 миллиарда рублей. В крае введен режим ЧС федерального уровня. 750 спасателей и почти 300 единиц техники круглосуточно восстанавливают подъезды к неселеным пунктам.

"По сути, это будет строительство новых дорог в районе. Сюда нужно зайти крупным подрядчикам, с крупной техникой, потому что таких вот дорог очень много", - говорит Алексей Ширшов, гендиректор строительно-дорожной компании.

Лазовский район принял на себя основной удар стихии. Вода выворачивала асфальт, сносила бетонные опоры мостов. Там, где были дороги, сейчас до сих пор текут реки. Где помельче, проехать уже можно, но только внедорожникам

В отдаленные районы продолжают летать вертолеты с гуманитарной помощью. Людям доставляют газовые печи, тепловые пушки, продукты. Но в край опять пришли дожди. Объявлено штормовое предупреждение.

Специалисты вновь прогнозируют подтопление низменных территорий. И просят жителей быть крайне осторожными, и покинуть опасные места.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"