В Санкт-Петербурге начался суд по делу о признании блокады Ленинграда геноцидом

Число жертв блокады Ленинграда гораздо больше, чем считалось раньше

В Санкт-Петербурге началось первое судебное слушание о признании блокады Ленинграда преступлением против человечности и геноцидом советского народа. Сотрудники прокуратуры, историки изучили тысячи архивных документов, доказывающих, что массовое уничтожение жителей во время осады города было намеренным.

Более 42 двух томов и 15 тысяч архивных страниц, часть из которых до сих пор составляет государственную тайну - столько материалов пришлось изучить сотрудникам прокуратуры Санкт-Петербурга, чтобы составить объективную оценку ущерба от блокады города во время Великой Отечественной войны. В городском суде Санкт-Петербурга идёт первое предварительное заседание по исковому заявлению о признании Ленинградской блокады преступлением против человечности и геноцидом советского народа.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944. Всё время осады город подвергался методическим авиабомбардировкам. Сотни и тысячи людей гибли каждый день от взрывов, от холода, но, по уже доказанной статистике, 97 процентов жителей умирали мучительной голодной смертью.

Прокуратура Санкт-Петербурга в результате огромной исследовательской работы будет доказывать, что именно в этом и состоял план Вермахта. Не брать многонаселённый город с помощью оружия, что считалось расточительным для немецкой армии, а просто подождать, когда горожане погибнут сами.

За 900 дней в Ленинграде только по официальной статистике погибли 649 тысяч человек. Эту цифру историки всегда считали некорректной. Ведь речь шла только о тех, чью смерть удалось зафиксировать. Но, например, зимой 1941-1942-го годов на знаменитом Пискаревском кладбище никакой статистики не велось, людей просто массово захоранивали в ямах. Когда наполнялась одна, рядом выкапывали следующую. А на юге города один из кирпичных заводов переоборудовали в крематорий. Тела умерших грузили на вагонетки, сколько поместится, сжигали в печах, а пепел ссыпали в ближайший карьер. Теперь на том месте - Московский парк победы. Останки скольких ленинградцев покоятся в пруду, нет даже приблизительной цифры, деятельность крематория долгое время была засекречена, известно только что завод работал в три смены по восемь часов.

На сегодняшнее заседание приглашены ученые-исследователи блокады, они озвучат факты участия в осаде города других европейских стран-союзников гитлеровской Германии. Будут заслушаны свидетельские показания 12 жителей блокадного Ленинграда.

Как подчёркивают инициаторы дела, его цель - юридически признать осаду Ленинграда умышленным преступлением против человечности и геноцидом советского народа, ведь этого не было сделано до сих пор ни одним судебным органом. Решение будет иметь юридическое значение для дальнейшей работы многих российских ведомств, в том числе следственных органов.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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