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В Самарканде стартовал основной день саммита ШОС

11:39
  • пятница
  • 16 сентября 2022

У Владимира Путина также намечен ряд двусторонних встреч

Восстановление мировой экономики, стабилизация торговых цепочек, обеспечение энергетической безопасности и расширение Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня в Самарканде - основной день саммита ШОС.

Главы государств участников уже встретились в узком составе, чтобы обсудить ключевые вопросы взаимодействия и развития ШОС. Перед началом заседания президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев лично поприветствовал лидеров. Также состоялась традиционная церемония фотографирования, впервые за три года.

Сразу после этой встречи, прошедшей в закрытом режиме, началось заседание в расширенном составе. Во вступительном слове президент Узбекистана заявил, что в текущих условиях особенно важно продолжать работу по укреплению международного сотрудничества и расширению ШОС. Полноправным участником организации станет Белоруссия. Мирзиёев объявил о начале процедуры вступления. А Бахрейн, Мальдивы, Мьянма, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты сегодня получат статус партнеров по диалогу.

У Владимира Путина, помимо основной программы, запланирован ряд двусторонних переговоров. Российский лидер сегодня встретится с коллегами из Азербайджана, Индии и Турции. Насыщенная программа была и накануне. В завершении первого дня саммита главы государств приняли участие в неформальном ужине и церемонии посадки дубов. Она состоялась у южного входа конгресс-центра Самарканда. Военнослужащие роты почётного караула Узбекистана  установили таблички с именами лидеров и датой у каждого дерева.

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