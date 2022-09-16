ШОС начала процедуру принятия Белоруссии

Об этом рассказал президент Узбекистана, принимающий саммит организации

Процедура предоставления Белоруссии членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже началась. Об этом в пятницу, 16 сентября, рассказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев как лидер страны, принимающей саммит организации.

Подробности или сроки принятия Белоруссии в ШОС Мирзиеев не назвал, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества. Если Иран выполнит поставленные условия, то на следующем саммите ШОС в Индии в 2023 выступит в качестве полноправного члена.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев отмечал, что в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) поступает беспрецедентное количество заявок как на вступление, так и на обретение статуса наблюдателя или партнера по диалогу.

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