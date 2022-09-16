ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ШОС начала процедуру принятия Белоруссии

11:20
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Об этом рассказал президент Узбекистана, принимающий саммит организации

Процедура предоставления Белоруссии членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже началась. Об этом в пятницу, 16 сентября, рассказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев как лидер страны, принимающей саммит организации.
Путин оценил присоединение Ирана к ШОС

Подробности или сроки принятия Белоруссии в ШОС Мирзиеев не назвал, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества. Если Иран выполнит поставленные условия, то на следующем саммите ШОС в Индии в 2023 выступит в качестве полноправного члена.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев отмечал, что в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) поступает беспрецедентное количество заявок как на вступление, так и на обретение статуса наблюдателя или партнера по диалогу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Шанхайской организации сотрудничества
Шанхайской организации сотрудничества
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.