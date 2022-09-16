Си Цзиньпин пропустил ужин на саммите ШОС

Это его первый зарубежный визит с начала пандемии

Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с участием глав 11 государств в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Китайский лидер не пришел из-за мер предосторожности, связанных с коронавирусом, пишет агентство Reuters. Китайская делегация придерживает особых антиковидных мер, Си Цзиньпин и вовсе совершил первый зарубежный визит с начала пандемии.

Президент России Владимир Путин на ужине присутствовал, напоминает ТАСС. Накануне он провел переговоры с китайским лидером.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде. В нем принимают участие президенты России, Турции, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Монголии, Азербайджана, Туркменистана и премьер-министры Индии и Пакистана.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"