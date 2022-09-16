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Москомархитектура: Стрелково-охотничий клуб планируют построить в Кленовском

11:09
  • пятница
  • 16 сентября 2022

На участке разместятся гостевые домики

Стрелково-охотничий клуб предлагается построить вблизи деревни Коротыгино в поселении Кленовское в ТиНАО.

Участок для строительства площадью 6,3 гектара будет реализован на торгах, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки.

"Этот объект может стать точкой притяжения для любителей стрелкового спорта и отдыха ближе к природе", - отметила Княжевская.

Помимо инфраструктуры стрелкового центра на участке предлагается построить гостевые домики. Всего на участке планируется построить несколько объектов общей площадью около 3 150 квадратных метров.

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