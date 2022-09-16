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Лидер Китая предостерег от "цветных революций" в странах ШОС

11:40
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Такие революции могут пытаться устроить внешние силы

Необходимо не допустить попыток организовать "цветные революции" в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такое заявление в пятницу, 16 сентября, сделал лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
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Председатель КНР подчеркнул, что важно не дать внешним силам спровоцировать "цветную революцию", совместно противодействовуя их вмешательству в дела других стран под каким бы то ни было предлогом. При этом политик не назвал конкретные государства, которые подразумевает под "внешними силами".

С учетом этого Си Цзиньпин призвал коллег по ШОС поддерживать усилия друг друга по защите безопасности и интересов развития, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил, что американское ЦРУ занимается не только разведывательной деятельностью, но и осуществляет диверсионно-подрывные акции против суверенных государств. По словам главы российской внешней разведки, ЦРУ "было и остается ревностным исполнителем воли правящих кругов своей страны".

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