ГИБДД Москвы отчиталась о возобновлении предоставления ряда услуг

Из-за сбоя некоторые действия не осуществлялись

В большинстве подразделений ГИБДД Москвы восстановлена работа по оказанию государственных услуг. Об этом в пятницу, 16 сентября, рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Как отметили в ведомстве, работа по устранению произошедшего в среду сбоя продолжается.

При этом административные процедуры, не связанные с работой системы, по-прежнему выполняются в обычном режиме, сообщается в Telegram-канале ведомства.

14 сентября в столичной Госавтоинспекции рассказали, что выдача водительских прав и регистрация машин в Москве приостановлены из-за технического сбоя. Причину этого сбоя в ведомстве не называли.

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