ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона

Есть погибший

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Херсона.

Рядом со зданием городской администрации упали пять ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS, передает РИА Новости.

По информации агентства, разрушены близстоящие здания, погиб как минимум один человек. Замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов не смог подтвердить информацию о погибшем.

"Прилетело в администрацию. Выясняем. Неизвестно (о погибшем – прим. ред)", - сообщил он (цитата по ТАСС).

В середине марта Минобороны России сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля там была сформирована военно-гражданская администрация. В конце августа ВСУ начали попытки контрнаступления на херсонском направлении.

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