В России с коронавирусом госпитализировали 4178 человек

Скончались 110 пациентов

За сутки в России госпитализированы 4178 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 16 сентября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 59035 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 50020 человек, скончались 110 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 8799 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 348. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 3879 человек, в Московской области – 2243.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 20324039 случаев заболевания, зарегистрировано 385837 летальных исходов.

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