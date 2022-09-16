Путин констатировал необратимые изменения в мировой политике и экономике

Наметились фундаментальные трансформации

Владимир Путин выступил на заседании ШОС, которое проходит в расширенном составе. Российский лидер заявил, что Шанхайская организация сотрудничества продолжает развиваться и наращивать свою роль в решении региональных и международных проблем.

"В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер. Всё более отчётливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто не видел, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и Устава ООН: обеспечение равной и неделимой безопасности, уважение суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга. Именно на этих принципах, лишённых каких бы то ни было элементов эгоизма, и в политике, и в экономике выстраивается совместная работа государств – членов ШОС", - заявил Путин.

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