Швейцария приостановила соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

Сроки приостановки не уточняются

Власти Швейцарии приняли решение временно прекратить действие соглашения об упрощении процедуры выдачи виз с Россией. Об этом в пятницу, 16 сентября, рассказали в швейцарском правительстве.

Соответствующее решение принял Федеральный совет Швейцарии — национальное правительство Швейцарской конфедерации, одновременно являющееся коллективным главой государства.

При этом сроки приостановки и перспективы возобновления действия соглашения не уточняются, сообщает РИА Новости.

После начала Россией специальной операции по защите республик Донбасса Швейцария вошла в число государств, которые ввели антироссийские санкции. При этом власти Швейцарии считают, что это не нарушает нейтральный статус государства, закрепленный законодательно.

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