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Путин обвинил Брюссель в эгоизме

12:19
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Президент напомнил о снятии санкций с российских удобрений

Решение Еврокомиссии о снятии санкций с российских удобрений фактически привело к тому, что приобретать их могут только страны Европы, а не беднейшие государства. Об этом в пятницу, 16 сентября, рассказал президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, решение Еврокомиссии о снятии санкций с российских удобрений — яркий пример эгоизма, поскольку удобрения крайне важны для решения продовольственной проблемы, однако снятие санкций произошло только в пользу европейских стран.

Само решение о снятии санкций мы, конечно, приветствуем, однако "как же развивающиеся, беднейшие страны мира", цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ограничения Запада мешают реализации стамбульского меморандума о российских поставках продовольствия и удобрений на мировые рынки. Небензя привел в пример памятку Еврокомиссии, которая, по сути, запрещает европейским перевозчикам транспортировать наши удобрения в третьи страны — Африку, Азию и Латинскую Америку, зато разрешает такой экспорт в государства ЕС.

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