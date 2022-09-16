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Стремоусов заявил ,что удар ВСУ пришелся по его кабинету

12:27
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Крыло практически разрушено

Власти Херсона сообщили первые подробности обстрела со стороны ВСУ.
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона

Одна из ракет попала непосредственно в здание администрации города. По словам замглавы ВГА области Кирилла Стремоусова, удар пришелся по его кабинету. От ударной волны в домах, которые находятся неподалёку, повылетали стёкла.

"Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пяти HIMARS, мое крыло, где я находился, было практически разрушено", - цитирует его РИА Новости.

На данный момент известно об одном погибшем – это водитель замглавы военно-гражданской администрации Екатерины Губаревой. Начальник департамента труда и социальной политики получила ранение.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Херсона из РСЗО HIMARS. Рядом со зданием городской администрации упали пять ракет.

В середине марта Минобороны России сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля там была сформирована военно-гражданская администрация. В конце августа ВСУ начали попытки контрнаступления на херсонском направлении.

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