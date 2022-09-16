"Карлик против великана": Венгрия оценила энергетические санкции против России

Венгерский премьер скептически отозвался о действиях Европы

Европа просчиталась, вводя антироссийские санкции в энергетике. Такое мнение в пятницу, 16 сентября, выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам политика, в Европе "учили, что санкции вводит сильный против слабого". Однако в действительности произошло наоборот.

Орбан заявил, что ситуация показала: "мы в Европе — энергетические карлики, которые вводят санкции против энергетического великана", сообщает ТАСС.

Ранее словенский премьер-министр Роберт Голоб заявил, что европейский рынок электроэнергии и газа рухнул и не функционирует. Однако, по мнению политика, это не значит, что от европейского энергорынка нужно отказаться.

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