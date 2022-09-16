В России вырос спрос на железнодорожные круизы в Белоруссию

Днем - экскурсии, ночью - поезд

Организаторы железнодорожного круиза из России в Белоруссию решили продлить продажу туров на осень.

Это направление оказалось очень востребованным, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Поезда отправляются из Москвы в Минск с заездом в Гродно или Брест.

В пути туристы проводят четыре дня и три ночи: днем — экскурсии, а ночь – в поезде. Также предусмотрены обеды.

Путешествие с заездом в Гродно стоит от 28 тысяч рублей, с визитом в Брест — от 32 тысяч рублей, сообщили в АТОР.

Ранее Туроператор FUN&SUN запустил туры в Белоруссию за брендовыми вещами. Оплатить покупки можно не только наличными, но и по карте "Мир".

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