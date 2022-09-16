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Шольц рассказал о "сражении" Путина с ЕС и НАТО

13:37
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Канцлер ФРГ посетовал, что президент России не воспринимает их всерьез

Президент России Владимир Путин никогда не признавал Евросоюз и НАТО в качестве ключевых политических игроков и всегда с ними сражался. Такое заявление в пятницу, 16 сентября, сделал глава германского правительства Олаф Шольц.

По мнению канцлера Германии, Западу необходимо "подготовиться к тому, что Россия Путина в обозримом будущем будет противопоставлять себя нам, НАТО и Европейскому союзу".

Шольц выразил сомнения в том, что в ближайшее время это может измениться, сообщает РИА Новости.

Телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 13 сентября. Президент России и канцлер Германии созвонились впервые с мая 2022 года.

После разговора Шольц заявил, что не было никаких свидетельств изменения его позиции относительно ситуации на Украине и спецоперации России по защите республик Донбасса. Однако канцлер ФРГ заявил, что продолжать диалог нужно.

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Олаф Шольц
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