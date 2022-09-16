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Киргизия и Таджикистан согласовали прекращение огня

13:25
  • пятница
  • 16 сентября 2022

На границе двух государств ранее было зафиксировано несколько перестрелок

Представители Киргизии и Таджикистана договорились прекратить вооруженные столкновения на границе. Об этом в пятницу, 16 сентября, рассказали в Пограничной службе киргизского Государственного комитета национальной безопасности.
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Переговоры провели руководитель госкомитетов национальной безопасности Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

По итогам переговоров стороны согласовали прекращение огня на границе, цитирует сообщение ТАСС.

В сентябре было зафиксировано несколько случаев перестрелок между пограничниками Киргизии и Таджикистана. В ночь на 16 сентября, по данным Министерства здравоохранения Киргизии, 11 киргизских военнослужащих получили ранения. В Таджикистане сообщили о гибели одного таджикского пограничника и о ранении трех человек.

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