При взрыве в Луганске погиб генпрокурор ЛНР

Его помощница также получила травмы, несовместимые с жизнью

Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске.

Об этом РИА Новости сообщил помощник главы МВД республики Виталий Киселев. Также погибла заместитель генпрокурора - Екатерина Стегленко.

Эпицентр взрыва находился прямо в кабинете Горенко. По информации народной милиции республики, в здании ведомства сработало самодельное взрывное устройство, пишет ТАСС.

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона. Удар пришелся по зданию администрации, кабинет замглавы ВГА области Кирилла Стремоусова полностью разрушен. На данный момент известно об одном погибшем – это водитель замглавы военно-гражданской администрации Екатерины Губаревой. Начальник департамента труда и социальной политики получила ранение.

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