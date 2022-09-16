ВС России уничтожили штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом

Также разбита база подготовки
Минобороны России отчиталось об уничтожении штаба центра спецопераций "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Очаковом.
"В районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" ВСУ", - заявил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель российского военного ведомства генерал –лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, в районе города Николаев высокоточными ударами ВКС России поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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