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ВС России уничтожили штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом

13:49
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Также разбита база подготовки

Минобороны России отчиталось об уничтожении штаба центра спецопераций "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Очаковом.
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"В районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" ВСУ", - заявил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель российского военного ведомства генерал –лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе города Николаев высокоточными ударами ВКС России поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ.

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