Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%

Регулятор снизил ключевую ставку на 50 б.п.

Центробанк принял решение снизить ключевую ставку с 8 до 7,5%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий", - говорится в сообщении.

Центробанк отметил, что будет принимать дальнейшие решения по ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции. Она, по прогнозам регулятора, по итогам года составит 11,0–13,0% в 2022 году.

"С учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - отмечается в заявлении Банка России.

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