Оборона, логистика, туризм: члены ШОС подписали около 40 документов

Стороны согласовали план реализации договора о долгосрочном добрососедстве

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу, 16 сентября, было подписано около 40 документов, в том числе комплексный план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Стороны подписали концепцию сотрудничества по развитию взаимосвязанности и создания эффективных транспортных коридоров, программу стимулирования промышленной кооперации, положение о почетном звании "Посол доброй воли ШОС".

Согласно декларации по итогам саммита ШОС в Самарканде, члены организации намерены наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности и подчеркивают важность регулярного проведения совместных военных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия".

Также члены ШОС объявили 2023 год Годом туризма в странах организации для поддержки индустрии туризма и повышения туристической привлекательности городов и регионов на пространстве ШОС, сообщает РИА Новости.

Россию на саммите ШОС представляет глава государства Владимир Путин. Выступая на заседании в расширенном составе, он заявил, что Шанхайская организация сотрудничества продолжает развиваться и наращивать свою роль в решении региональных и международных проблем.

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