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Международный союз биатлонистов продлил отстранение российских спортсменов

14:23
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Аналогичное решение принято в отношении биатлонистов из Белоруссии

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) оставил в силе решение о запрете россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях. Об этом в пятницу, 16 сентября, рассказала пресс-служба IBU.
Исполком МОК оставил в силе санкции против российских спортсменов

В организации приняли предложение подтвердить решение Исполкома от 1 марта 2022 года о запрете участия каких-либо российских или белорусских спортсменов или официальных лиц в его международных мероприятиях.

Отстранение будет действовать до дальнейшего уведомления, сообщает "Интерфакс — Спорт".

В марте, после начала Россией специальной военной операции по защите республик Донбасса, исполком Международной федерации биатлона заявил, что национальные федерации России и Белоруссии не выполнили гуманитарные обязательства в духе конституции IBU. На этом основании российских и белорусских биатлонистов отстранили от соревнований под эгидой организации.

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