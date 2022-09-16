В Бердянске убили заммэра по ЖКХ и его жену

Супруга чиновника занималась подготовкой референдума
В Бердянске (Запорожская область) убили заммэра по вопросам ЖКХ Олега Бойко и его жену Людмилу Бойко.
Об этом сообщил член ВГА Запорожья Владимир Рогов. Супругов убили рядом с их гаражом, другие детали произошедшего не приводятся.
Известно, что Людмила Бойко возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.
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