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В Бердянске убили заммэра по ЖКХ и его жену

14:13
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Супруга чиновника занималась подготовкой референдума

В Бердянске (Запорожская область) убили заммэра по вопросам ЖКХ Олега Бойко и его жену Людмилу Бойко.

Об этом сообщил член ВГА Запорожья Владимир Рогов. Супругов убили рядом с их гаражом, другие детали произошедшего не приводятся.

Известно, что Людмила Бойко возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.

Ранее в результате взрыва в здании генпрокуратуры в Луганске погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

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