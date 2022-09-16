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Участники экологического диктанта встретились в Москве

14:54
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Пройти тест можно и онлайн на сайте акции

В Москве сегодня проходит встреча участников экологического диктанта "ЭкоТолк". Это международная образовательная акция.

На одной площадке собрались учёные, общественники, деятели культуры и спорта, а также студенты. Они будут отвечать на вопросы, которые затрагивают основные цели устойчивого развития: улучшение качества жизни людей, повышение экологического сознания, развитие Арктических территорий.

Пройти тест можно и онлайн на сайте акции. Продлится диктант до завтра.

"Наши молодые ребята, они главные бенефициары будущей России, они завтра будут руководить нашей страной, они будут работать на наших предприятиях, и о том, как они к этому отнесутся, с какой глубиной познания они будут дальше работать, становиться профессионалами, зависит очень многое", - говорит Дмитрий Кобылкин, председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

 

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Участники экологического диктанта
Участники экологического диктанта
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