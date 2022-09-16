Собянин: В районе "Площади трех вокзалов" за летний период реконструировано 17 улиц

Продолжается реставрация памятников архитектуры

Сергей Собянин в пятницу посетил Басманный и Красносельский районы, где идут работы по реставрации памятников архитектуры и благоустройству улиц.

Так, недалеко от трёх вокзалов создают новый культурно-рекреационный кластер для москвичей и гостей столицы. Бывший Рязанский трамвайный парк станет большим гастрономическим центром.

Мэр отметил, что на это решение повлияла огромная популярность аналогичного фудмолла на Лесной улице. А историческое здание Гаража грузовых машин на Новорязанской улице вскоре станет московским Музеем транспорта.

"Помимо создания гастрономического квартала и музея, территория вокруг этого места, это порядка 17 улиц, была за летний период реконструирована, благоустроена. Старая Басманная, Спартаковская, Новорязанская. Целый такой большой кластер части Красносельского района, Басманного района", - сообщил Собянин.

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