Водитель напал на девушку-инспектора "Московского паркинга"

Мужчине грозит уголовная ответственность

Столичная прокуратура заинтересовалась хамом, который напал на девушку-инспектора "Московского паркинга". Мужчина закрыл номера, а когда нарушение было зафиксировано, его негодованию не было предела. Он начал оскорблять инспектора, ругался, требовал, чтоб сделанная запись была немедленно удалена. В какой-то момент выбил планшет из рук девушки и пытался отобрать телефон.

"Контролёры "Московского паркинга" выполняют важную для города работу по администрированию платных парковок и поддержанию порядка на улично-дорожной сети. Нарушители, которые ведут себя агрессивно, по отношению к контролерам, при исполнении ими должностных обязанностей, оскорбляют их или применяют силу, будут нести за это уголовную ответственность", - сообщил Филипп Конюхов, пресс-секретарь ГКУ "АМПП".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"