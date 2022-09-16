"Музей рыб" под землей: как будет выглядеть станция "Нагатинский затон"

Перед пассажирами предстанут 12 видов рыб

Карась, судак, окунь. А ещё огромная щука и маленький головастик! 12 видов рыб будут украшать будущую станцию "Нагатинский затон". Над гигантскими панно работает целая бригада дизайнеров. Чтобы получилось максимально похоже, художникам пришлось детально изучать каждую рыбу. Что получается?

Будущую станцию "Нагатинский затон" уже называют "рыбным местом". Оформление говорит само за себя. Сейчас художник Максим Козлов завершает мозаичные панно в виде рыб. Работа сложная и кропотливая. Последний штрих - тонировка швов между элементами.

"Это очень кропотливая и ответственная работа - именно доводить произведение искусства до конца. До того, как оно уже предстанет перед зрителем", - рассказал художник-монументалист Максим Козлов.

Карась, судак, окунь - перед пассажирами предстанут 12 видов рыб. Те, что водятся в Москве-реке. 10 панно уже смонтировали. Как эту гигантскую щуку. Над ней работала целая бригада художников.

"Самый маленький обитатель водоемов - это головастик. На станции он представлен в размере метр на 23 сантиметра. Используются натуральные материалы, в том числе и декоративная смальта, которая и придает этим рыбам такую, знаете, натуральную визуализацию", - пояснил генеральный директор "МИПСТРОЙ - 1" Константин Маслов.

Каждая рыба - как отдельный шедевр. Рисовали, что называется, "с натуры". Очень внимательно художники изучали каждый вид. По картинкам, энциклопедиям, а иногда и на прилавках магазинов. При создании шедевров ни одна рыба не пострадала.

К такому искусству не останется равнодушным ни один пассажир, уверены художники. Особенно впечатляет этот налим. Помимо своих внушительных размеров, он необычайно красочен. А в его оформлении использовалась не только смальта и гранит, но даже ракушки и жемчужины.

И такая "изюминка" есть у каждой рыбы. Материал произведения - смальта. В специальной мастерской разноцветное обожжённое стекло разбивают на мелкие кусочки. Затем выкладывают его на специальной сетке в соответствии с эскизом. Все элементы мозаики разные. Поэтому каждое панно - единственное и неповторимое. Мелкие элементы собирали в более крупные. Уже непосредственно на стене под форму каждой части мозаики аккуратно выпиливался мрамор. Так постепенно собиралась единая композиция. Такого уровня оформления до сих пор не было ни в одном метро мира. Ведь это больше похоже на музейный экспонат. Но художники уверяют - оно того стоит.

Ответственная задача близка к завершению. Одновременно с оформлением заканчивается и монтаж основных конструкций будущей платформы.

"По-прежнему стоит задача у нас - закончить строительство до конца года. Строительные работы. А уже пуско-наладку и пуск с пассажирами поставить на начало 23-го года", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

В последний раз так украшали метрополитен разве что в советские годы. Вместе с новой транспортной инфраструктурой москвичи получат своеобразный "музей рыб" под землей.

Елена Сахно, Андрей Корнилов, Михаил Лукин, "ТВ Центр".

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