300 художников и 65 галерей: куда сходить в выходные в Москве

Масштабная программа пройдет в Гостином дворе

Гостиный двор превратился в огромное арт-пространство. 65 галерей и более 300 современных художников можно увидеть на одной площадке. Выходные только начинаются, и в Москве будет чем заняться. Где услышать все оркестры страны, окунуться в миры Геннадия Доброва и открыть заново "Остров Сокровищ"?

Еще одна репетиция - и в Кремлёвский дворец! В воскресенье на его сцене состоится гала-концерт фестиваля национальных оркестров России. Смотр лучших коллективов страны проводится впервые. География невероятная. От Белгорода и Владикавказа до Элисты и Якутска.

Гостиный двор превратился в гигантское арт-пространство. Здесь и сейчас представляют всё самое лучшее - 65 галерей и более 300 современных художников. Многие из работ еще никто не видел. Молодые творцы упорно ищут новые лица и способы самовыражения.

Одно из самых важных событий ярмарки - презентация инновационной образовательной программы Эрмитажа, призванной вырастить новое поколение профессионалов.

Главархив Москвы приглашает глубже узнать творчество Геннадия Доброва. Во всём мире хорошо известны его военные циклы. А здесь - очень теплые работы раннего периода. Пронизанные солнцем, жаждой путешествий и любовью. К людям.

В РАМТе решились на смелый шаг. Вернуть зрителям "Остров сокровищ" Стивенсона. Тот самый, зачитанный в детстве до дыр и выученный наизусть по экранизациям. На афише значится рок-баллада для подростков. Но эта премьера вдохновит всех, кто ценит дружбу и попутный ветер.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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