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В Китае загорелось 200-метровое здание China Telecom

14:41
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Огонь охватил фасад за считанные минуты

Сильный пожар охватил здание крупнейшего провайдера China Telecom в городе Чанша в китайской провинции Хунань.

Огонь быстро распространился по фасаду 42-этажного небоскреба. На данный момент горят не менее 10 этажей.

На место ЧП прибыли 300 пожарных и почти 40 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала, передает "Интерфакс". Спасатели пытаются вызволить людей, которые находятся внутри.

Местные СМИ утверждают, что пожар начался с возгорания стены здания с внешней стороны.

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