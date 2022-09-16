Сотрудники сняли видео пожара в китайском небоскребе изнутри

Пожарным удалось сбить пламя на фасаде здания

В Сети появилось видео начала пожара в китайском небоскребе, записанное сотрудником компании China Telecom из своего кабинета.

На кадрах видно, как языки пламени быстро облепили здание снаружи. Не уточняется, кто отправил эти кадры и удалось ли ему покинуть здание.

Сильный пожар охватил здание крупнейшего провайдера China Telecom в городе Чанша в китайской провинции Хунань в пятницу, 16 сентября.

Информации о пострадавших нет. Спасатели пытаются вызволить людей, которые находятся внутри. К настоящему времени пожарным удалось сбить пламя на фасаде здания.

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