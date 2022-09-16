Уровень доверия Путину вырос до 81,5%

ВЦИОМ проводит еженедельный мониторинг

На прямой вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 81,5% респондентов (+1,2 п.п. за неделю). Об этом свидетельствуют итоги опроса ВЦИОМ, проведенного с 5 по 11 сентября 2022 года.

Показатель одобрения деятельности главы государства с 5 по 11 сентября 2022 года составил 78,3% (+1,5 п.п. за неделю).

Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,5% (+1,0 п.п. за неделю) и 51,6% (+0,9 п.п. за неделю) соответственно, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что поддержку решения Путина о спецоперации подтверждают "и настроения людей, и действия людей, их участие в выборах, выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос, это подтверждают статистические данные".

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