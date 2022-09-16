Лукашенко предложил устроить ШОС-Олимпиаду

Спорт призван объединять страны и народы, напомнил политик

В рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) нужно провести международные соревнования по олимпийским видам спорта. Такое предложение в пятницу, 16 сентября, озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что спорт должен объединять страны и народы, однако в настоящее время "он также массированно политизируется Западом".

Для повышения авторитета государств — членов ШОС и конкурентоспособности спортсменов на мировых аренах Лукашенко предложил устроить соревнования по летним олимпийским видам спорта в 2024 году, а по зимним — в 2026 году, сообщает ТАСС.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса Международный олимпийский комитет обвинил Москву в нарушении принципов олимпийского перемирия и запретил участвовать в Паралимпиаде в Пекине. После этого было решено, что в России проведут зимние Игры паралимпийцев под названием "Мы вместе. Спорт". Соревнования прошли с 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске, в них приняли участие более сотни спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана.

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