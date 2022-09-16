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ЕСПЧ исключил судью из России

15:41
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Это объяснили выходом России из профильной конвенции

Полномочия судьи от России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) прекращены. Об этом говорится в сообщении ЕСПЧ, опубликованном в пятницу, 16 сентября.
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Согласно сообщению, 5 сентября 2022 года ЕСПЧ констатировал, что, поскольку Российская Федерация перестает быть стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября, должность судьи от России подлежит упразднению.

Как отмечает ТАСС, с января 2022 года должность судьи от России в ЕСПЧ занимал Михаил Лобов. Он стал четвертым россиянином на этом посту с момента подписания Россией Европейской конвенции по правам человека в 1998 году.

В июне председатель Ассоциация юристов России Сергей Степашин сообщил о начале создания в России альтернативного ЕСПЧ суда по защите прав человека. Эту работу поддержали в администрации президента России и в силовых структурах государства.

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