Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Близнецам не стоит спешить влюбляться и заводить новых друзей, а Стрельцам следует отложить публичные выступления и свидания

Овны

Сентябрь богат на понедельники с высоким потенциалом! Сегодня к вам будет благосклонно начальство или заказчики, поэтому есть смысл уйти в работу с головой.

Тельцы

Главная планета этого знака Венера сегодня готова побаловать и одарить удачей и удовольствиями. Беспроигрышные темы - покупки, развлечения, салоны красоты. Не стесняйтесь тратить на себя деньги.

Близнецы

Не торопитесь влюбляться и заводить новых друзей, а также знакомить любимого человека со своей компанией. Погрузитесь лучше в учебу – там у вас больше шансов на успех.

Раки

Луна в вашем знаке сильна сама по себе, а сегодня ей еще и подыгрывает Венера. Это день приятных покупок и удачных визитов к парикмахеру или косметологу!

Львы

Деньги просто обязаны сегодня навестить трудолюбивых и харизматичных представителей этого знака! А вот ставки на финансовые авантюры не оправдаются, даже не пытайтесь.

Девы

Солнце и Венера в вашем знаке купаются в поддержке других планет, а вы - в любви окружающих. Это неудивительно, ведь сентябрь - месяц ваших дней рождений, наслаждайтесь!

Весы

Меркурий и Юпитер решили устроить вам работу над ошибками в личной жизни. Не обижайтесь, принимайте уроки звезд, тогда и наступать на грабли больше не придется.

Скорпионы

Учеба, особенно иностранные языки, а также юридические дела – вот сферы, где вы попадете в поток удачи. Проявляйте гибкость, больше слушайте и вникайте!

Стрельцы

Для Юпитера - вашей главной планеты - день не задался, поэтому публичные выступления и свидания лучше отложить. На работе и в денежных делах – совсем другое дело!

Козероги

Плутон в вашем знаке купается в лучах всесильного Солнца, а следовательно, день просто не может не порадовать вас! Отличное самочувствие, успехи на работе и в учебе гарантированы.

Водолеи

Финансовые консультанты и вебинары с практическими советами о деньгах сегодня принесут вам реальный профит. Ищите новую информацию, она будет полезна.

Рыбы

Полное взаимопонимание с собеседниками сегодня может помочь вам практически в любой сфере. Будьте собой, не играйте чужие роли, и все пазлы сложатся.

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