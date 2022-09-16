В Европе на фоне протестов заговорили о введении военного положения

Эксперты предрекли странам ЕС применение "экстремальных мер" для сохранения порядка

Осень в Старом Свете будет жаркой, а зима так и вовсе горячей. Причем, не в домах - на улицах. Ничто так быстро не выводит европейцев на массовые протесты как чудовищный рост тарифов, реальная угроза безработицы и при этом - холод в квартирах и возможные веерные отключения света. И всё чаще в СМИ, не только мейнстримовых, но и вполне провластных, звучат слова про военное положение.

С первого октября немецкие улицы начнет патрулировать армия. Власти боятся, что полиция не справится с толпами бюргеров, обозленных инфляцией и космическими счетами за газ.

"Те симптомы, которые сегодня уже присутствуют, в частности, в Британии, в Германии, в Эстонии, когда на государственном уровне заявлено о том, что в операциях по поддержанию правопорядка будут участвовать военные подразделения, в Британии и Германии уже идет их подготовка, по участию в уличных событиях, то, несомненно, мы видим следующий виток эскалации, когда власть предержащие в западных странах уже готовятся использовать военных на улицах своих городов. Несомненно, военные – это люди, подчиняющиеся приказу. Там уже не будет никаких разговоров – стоит, не стоит. Вывели БТР на улицу – он должен стрелять", - рассказал шеф-редактор информационной редакции ИА "Регнум" Юрий Баранчик.

Эксперты и на западе, и в России уверены – во многих странах Европы волнения неизбежны. Вопрос "а лопнет ли народное терпение" уже не стоит, прогнозы отличаются только по срокам.

"Население, увидев эту картину, начнет понимать, что зима будет тяжелой. Где-то в ноябре начнутся ростки протестных настроений. А введение ответных мер государства, то есть введение жёстких полицейских мер, я думаю, произойдет где-то в декабре-январе. Но это еще во многом будет зависеть от того, будет ли холодной зима. Если она будет холодной, то, естественно, мы увидим это противостояние раньше", - отметил Юрий Баранчик.

При этом новость об использовании армии в городах европейские СМИ замалчивают. Многие немцы и австрийцы были удивлены такой инициативой своих правительств.

У большинства опрошенных идея с вооруженными армейскими подразделениями на улицах вызывает как минимум непонимание, но чаще – абсолютное неприятие. Чиновники при этом говорят, что никто не ограничивает право граждан на мирный протест. Но есть опасения, что искренним недовольством обычных людей якобы могут воспользоваться экстремисты.

Когда этот сомнительный довод понимания не находит, европейские власти подключают тяжелую артиллерию и заявляют, что через митинги дестабилизировать ситуацию в Европе может Владимир Путин. В Австрии и Германии в доказательство такой версии приводят пример взрывной популярности оппозиционного телеканала "Ауф Айн", который центристские журналисты называют площадкой для конспирологов, латеральных мыслителей и, что для европейцев должно звучать страшнее всего, фанатов Путина. В пророссийской повестке канал обвинили в том числе из-за этого интервью.

"Операцией на Украине Путин осмелился показать глобалистской империи ее пределы. Я рад, что кто-то это сделал, иначе через 10-20 лет нас бы уже не существовало", - сказал шеф-редактор журнала "Compact" Юрген Эльзассер.

На самом деле, такая позиция привлекает простых европейцев из-за наплевательского отношения к ним собственных властей. Вместо того, чтобы сначала услышать, а потом и решить проблемы народа, европейские чиновники заняты поддержкой киевского режима. Это и озлобляет, например, британцев, которые самоорганизуются и массово отказываются платить за электроэнергию. Или голландских фермеров с их навозными бунтами. Список будет неполным без 70-тысячного митинга в Праге с призывом перестать накачивать Украину оружием и заняться внутренними проблемами. Германия пока стоит особняком, митинги там были, но не такие многочисленные. Зато в интернете немцы не стесняются высказывать все, что думают о еврочиновниках. Например, под статьей "Шпигель" с призывом Урсулы фон дер Ляйен наказать Россию и победить Путина:

"Я не понимаю, как европейцы могут терпеть эту циничную, необразованную женщину на посту руководителя ЕС. Их ожесточенная поддержка националистического, бесчеловечного киевского режима в ущерб Европейскому союзу вызывает серьезные сомнения в приверженности интересам Европы".

Эксперты считают, что даже на пике протестов европейцам вряд ли удастся сменить правительства силовым путем. Тем более что чиновники уже непрозрачно намекнули - для сохранения власти они пойдут на все. Сначала попробуют запугать армейскими патрулями на улицах, а если не сработает, то и применят силу. Тот факт, что это идет вразрез с речами о свободе и демократии, чиновников не волнует.

"Демократические достижения Европы будут уходить в прошлое, потому что политикам необходимо будет удерживать себя во власти. Это потребует принятия экстремальных мер. И вот этот период, который мы наблюдаем в Европе, когда все эти вывески "демократия", "рынки" - они будут уходить в прошлое", - рассказал Юрий Баранчик.

А им на смену придет другое прошлое, которым европейские политики пугали собственные народы еще 40 лет назад. Саму формулировку "авторитарный европейский режим" в то время невозможно было представить. Сейчас представлять не надо. Европа сама превратилась в то, против чего когда-то боролась.

Денис Большаков, Екатерина Симанович, Егор Громов, "В центре событий", "ТВ Центр".

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