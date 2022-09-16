Украина развернула против России информационную войну

Киев охотно использует фейки

Не стоит недооценивать противника. Особенно, когда за него думают люди куда как более опытные, циничные, а, главное, войной до последнего украинца решающие более глобальные задачи. А потому сражаются не только на поле боя. Важнейшую роль играет война психологическая. И вот тут, особенно на фоне скупого и крайне сдержанного комментирования сводок с фронтов российским Минобороны, по полной отрывается украинское ЦИПсО, за которым четко просматривается глыба англосаксонских профессионалов, а они, к слову, лучшие в мире. ЦИПсО - это армейский отдел по психологическим атакам. Их основная задача - деморализация общества и солдат противника посредством интернета и других актуальных каналов коммуникаций. Проще говоря, они ведут то, что во время Второй мировой называлось радиоигрой.

"Никогда не врут так, как во время войны..." (Отто фон Бисмарк). Эти слова прозвучали еще в конце позапрошлого века. Впереди были Первая и Вторая мировые войны. Но и сегодня, почти 150 лет спустя, можно уверенно сказать: первый канцлер Германии был абсолютно прав. Только тогда он и представить не мог, каких размахов может достигнуть информационная война в современном мире. Тихая и, на первый взгляд, неприметная, но не менее эффективная, чем прямые боестолкновения. Яркий пример - события на Украине.

"Допустим, взята Александровка в Херсонской области. Там до Херсона по прямой просто какие-то считанные километры. А взята Александровка в Харьковской области. И вот эти видео, которые распространялись - там же была вывеска Александровка, но, понимаете, другая. То есть когда публикуется пост на два миллиона и потом еще пошли перепосты, за два-три часа 500 тысяч человек прочитали этот пост", - рассказал журналист, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

И каждый такой вброс - серьезный удар по психологическому состоянию жителей освобожденных территорий Украины, свидетельствует Александр Малькевич, который сейчас как раз находится в Запорожье. Одновременно значительная часть информационных атак приходится и на Россию. Во вторник после обстрела ВСУ приграничного района Белгородской области губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Телеграмм-канале:

"Со стороны Украины было обстреляно село Шелаево Валуйского городского округа. Есть пострадавшие - двое мирных жителей. Ранения лёгкие, медицинская помощь оперативно оказана, и они отправлены на амбулаторное лечение домой".

А вот какие сообщения в то же самое время разлетались по сети, отправляемые и множимые известными и анонимными источниками: "Все основные пункты пропуска на границе с Украиной в Белгородской области под обстрелом ВСУ. О боях непосредственно на территории Белгородчины не сообщается. Однако есть информация о стрелковом бое в районе села Вериговка Валуйского района. Также на протяжении всего дня приходят сообщения об обстреле погранпунта "Шебекинский" в Шебекинском районе".

В этом сообщении, как и во множестве других подобных, ни слова правды. Все факты тут же опровергают главы районов и региональный оперштаб. Но фейки продолжают гулять по просторам интернета и будоражить людей. А значит, достигают своей цели. А где-то на Украине в штабах ЦИПСО ставят галочки в отчетах.

ЦИПСО - Центр информационно-психологических операций. Создание этих подразделений началось на Украине в 2004 году сотрудниками другой структуры - сил специальных операций - и продолжается до сих пор. Центры находятся, например, "Шестнадцатый" - в городе Гуйва Житомирской области. "Семьдесят второй" - в Броварах Киевской области. Есть также центры во Львове, Одессе и других крупных городах. В штате каждого около 150 офицеров, имеющих спецподготовку. У каждого центра - своя эмблема и свои задачи. Но общими являются разведывательная и информационно-подрывная деятельность на Украине и за её пределами, в основном, в России. А, проще говоря, получение информации и её перенаправление против России и русских, дискредитация наших вооруженных сил, российской власти и тех, кто ее поддерживает.

"Все эти украинские центры создавались непосредственно специалистами Североатлантического альянса. У них давным-давно там сформированы и центры кибербезопасности, и центры информационной поддержки. Там тысячи людей работают. И они все это продумывают, курируют и реализуют. По сути, украинские сотрудники этих центров - это принеси-подай и пошел вон - размещение контента. А вот продумывается он и находятся какие-то болезненные для России точки непосредственно специалистами альянса", - рассказал журналист, общественный деятель Армен Гаспарян.

По данным портала PR Week, старт массированной информационной кампании против России был дан неким анонимным заказчиком. Сообщается также, что всего в "бесшумной" операции задействовано более 150 PR-компаний. Еще в декабре в Киеве высадился мощный десант из нескольких десятков ведущих западных экспертов в информационной сфере. Среди главных руководителей пропагандистской спецоперации называют соучредителя фирмы по связям с общественностью PR Network Ники Регаццони и ведущего консультанта по связям с общественностью Френсиса Ингэма, тесно взаимодействующего с британским правительством.

Практически с началом российской спецоперации МИД Украины распространил инструкции для PR-компаний. В четко структурированных папках - ключевые тезисы, утвержденные речевые обороты, агитационно-пропагандистские материалы - фото, видео и агитационные плакаты. Причем, все эти материалы регулярно пополняются по мере происходящих событий, но тональность остается неизменной.

"Тон статьи должен быть тревожным, призывающим к действию, требующим больше мер, ставящим под сомнение действия российских властей. Например, если статья про обстрел ЗАЭС, но там делают акцент на том, что все потушили и не о чем волноваться, то, скорее всего, такая статья не подойдёт", - говорится в инструкции по ведению информационной войны.

Зато информацию, которую в начале этой недели с воодушевлением распространила вице-премьер Украины Ирина Верещук, западные кураторы Киева, наверняка, одобрили. Якобы в Харьковской области задержали учителей из России, которые преподавали в местных школах по российской программе и теперь им грозит до 12 лет тюрьмы. Фейк опровергли в Министерстве просвещения России:

"Все учителя, которые ранее отправились преподавать на освобожденные территории, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и военные Донецкой и Луганской народных республик. Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности".

Ежедневно опровержения получают сотни ложных сообщений, но они продолжают множиться с катастрофической скоростью.

"Информация - это самое серьезное оружие в мире. Если мы информацией не пользуемся, ею будут пользоваться против нас. Вот этого допустить категорически нельзя. Здесь надо пользоваться правилами элементарной гигиены информационной. Не таскать новости из непонятно каких источников, доверять людям известным, верифицированным и так далее", - рассказал Армен Гаспарян.

Сегодня миром правит интернет и это уже другая реальность. Все СМИ и сразу у каждого под рукой - в смартфоне. Фейк сегодня такое же оружие противника, как и пуля, если не сильнее. Ведь цель - посеять панику в обществе. Поддаваться которой ни в коем случае нельзя. И, наверное, стоит вспомнить другую фразу Отто фон Бисмарка: "Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских". Точнее, наверное, и не скажешь.

Алексей Платонов, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"