"Суверенитеты заменили суррогатом": почему разваливается ЕС

Европейцев призывают очнуться и выйти из-под гипноза еврбюрократов

Одним из главных вызовов времени является сейчас, конечно, противодействие развязанной против России санкционной войне. Страна живет под санкциями уже без малого десять лет, с той стороны неоднократно звучали слова о том, что российская экономика порвана в клочья. Но что-то каждый раз шло не так, и на неделе глава Еврокомиссии, очевидно, ознакомившись с данными финансовой разведки, заявила о намерении совершить очередной подход к снаряду. Фон дер Ляейн так и сказала - санкции ЕС против России останутся в силе, пока ее экономика не "будет разорвана". Ей вторил глава евродипломатии. Санкции - это как диета, заявил Жозеп Боррель, результат не достигается на следующий день. А если диету еще и резко прекратить, то все усилия вообще насмарку. В общем, сразу видно, что человек разбирается в вопросе и имеет негативный опыт.

Европа совершает самоубийство из-за антироссийских санкций – так американский политик, бывший кандидат в президенты Рон Пол описал в своей статье экономический кризис в Евросоюзе, финалом которого может стать только трагедия – а именно исчезновение ЕС:

"Россия богатеет, в то время как европейцы сталкиваются с морозной зимой и экономическим коллапсом. Всё из-за ложного убеждения, что санкции - это бесплатный способ заставить другие страны делать то, что вы от них хотите. Европейские санкции против России войдут в историю как яркий пример того, как санкции могут привести к непредвиденным последствиям".

Непредвиденные последствия для Европы – это добровольный отказ от комфортной жизни и поклонение аскетизму. Обтирания влажным полотенцем - вместо приёма пенной ванной, чтение при свечах – вместо прогулок по освещённым улицам, и сон в тёплой одежде – потому что в неотапливаемых квартирах эстеты в шёлковых пижамах просто не выживут, и скромное питание – вместо шикарных ужинов в мишленовских ресторанах. Впрочем, даже дома приготовить полноценный обед не получится – потому что, например, в Италии впредь макароны предлагают варить не в кипящей, а просто горячей воде – чтобы не тратить электричество или газ.

Ну а во Франции – также ради экономии - предлагают отключать подсветку Эйфелевой башни на час раньше. К инициативе – по отказу от ночных огней готов присоединиться и Берлин – теперь там вечером сложно будет рассмотреть Колонну Победы и Бранденбургские ворота. Впрочем, как признаются немецкие эксперты, сейчас не время думать о красоте – потому что всю Европу, а вместе с ней и Германию, может накрыть глобальный блэкаут. Просто потому что локомотив Евросоюза не готов к экстренным ситуациям – о дефиците электроэнергии современные немцы знают только благодаря сериалам. Теперь же ассоциация городов и муниципалитетов без шуток вынуждена предупреждать, что блэкаут в Германии может случиться, если каждый, кто недавно купил тепловентилятор, включит его. И районные власти уже предупредили горожан – в случае блэкаута спасать их никто не будет.

Каждый сам за себя – этот девиз в Евросоюзе теперь звучит всё чаще. Экономическое и политическое объединение 27 европейских государств после 30 лет коммунальной жизни сейчас из альянса союзников трансформируется в союз заклятых друзей. Страны не могут прийти к единогласному решению ни по одному из острых вопросов - отказываться или не отказываться от российских энергоресурсов, какие санкции принимать, а какие отменять, спонсировать Украину или спасать европейскую экономику, отменять шенген или всё же воздержаться от возведения железного занавеса – потому что он ознаменует конец не только европейской демократии, но и развал всего Евросоюза.

"Евробюрократия похоронит Европейский союз, который был, наверное, прекрасным союзом – экономическим, замечательным союзом гуманитарным. Но как только начали бюрократизировать и превращать союз в политический – он начал трещать по швам, потому что это вступило в прямые противоречия с национальными интересами стран-членов Европейского союза. И национальные суверенитеты заменили суррогатом под названием – европейская солидарность. Что это такое, мало кто понимает", - отметил политолог Алексей Мартынов.

Но когда экономический союз строится на сомнительном фундаменте, то и развалиться он может в любой момент. "Брекзит", сирийские беженцы – все эти события стали началом распада объединённой Европы – потому что наглядно показали, что никакого единства – в Евросоюзе нет. Например, в пандемию союзники воровали друг у друга медицинские маски и респираторы. Председателю Еврокомиссии даже пришлось выступить с речью воспитательного характера.

И вот спустя два года Урсула фон дер Ляйен опять вынуждена с высокой трибуны в ежегодном послании Европарламенту и граждан стран ЕС напоминать о солидарности, потому что в противном случае у Европы не будет будущего. Хотя всё же правильнее было бы говорить конкретно о будущем Евросоюза.

"Давайте будем предельно честны: на карту поставлено очень многое. Не только для Украины, но и для всей Европы и мира в целом. И мы будем подвергнуты испытаниям. Нас будут испытывать те, кто хочет использовать любое разделение между нами. Это война против нашей энергии, война против нашей экономики, война против наших ценностей и война против нашего будущего", - сказала она.

Ну а пока фон дер Ляйен призывает холодную и голодную Европу воевать с Россией, китайские аналитики предлагают европейцам очнуться и выйти из-под гипноза еврбюрократов, потому что только трезвомыслящие могут понять, чем именно сейчас занимаются политики и чем всё это закончится.

"Столкнувшись с энергетическим кризисом, какие случаются раз в несколько десятилетий, европейские лидеры отдают предпочтение политике и идеологии, но не жизни людей и не экономике. Усиление популизма стало еще одним опасным признаком... Эксперты отмечают, что третья волна популизма на континенте может в клочья разорвать единство ЕС и постепенно вызвать еще больший экономический спад", - пишут СМИ.

Венгрия, Словакия, Болгария Чехия, Греция, Кипр и Мальта постоянно требуют для себя исключений в пакетах антироссийских санкций, а если ещё учесть, что внутри и Германии, и Франции зреет раскол внутри элит, то можно уже сейчас говорить, что даже никакая вымышленная солидарность Евросоюз не спасет. Из разрушающего энергетического кризиса не получится выбраться даже с внешней помощью – потому что её нет и ждать неоткуда.

Так, американские производители сланцевых нефти и газа уже предупредили, что из-за ограниченного объема добычи они не смогут увеличить поставки этих ресурсов в Европу. Также и эмир Катара заявил, что в принципе готов помогать Европе, да только нечем, поэтому ЕС не стоит надеяться на полное замещение российского газа. Ну и Норвегия – страна, которая, несмотря на санкции, продолжает торговать и с Россией, и с ЕС – предупредила Европу, что дешёвый газ она не получит, не помогут даже ограничения цен – поэтому от этой идеи Евросоюзу лучше отказаться, ну просто для того, чтобы хуже не было. А хуже, похоже, обязательно будет, так как в данной ситуации Евросоюз ничего не решает. Он в заложниках у Вашингтона и поэтому принимает абсурдные решения, которые убивают, прежде всего, Европу.

"Это не внешняя политика Евросоюза, это внешняя политика США. Европейские политики ставят Украину на первое место, а своих избирателей на последнее – почему это происходит? Потому что вовлечение Украины в орбиту НАТО - это внешнеполитический курс США", - рассуждает политический обозреватель (Бельгия) Анной ван Денски.

Ну а если во время войны Америки с Россией с орбиты слетит или вообще исчезнет Евросоюз, в Белом доме никто не расстроится. Переживать о расходном материале в США не принято – именно поэтому Вашингтон не собирается спасать ЕС ни от ледникового периода, ни от очередного краха проекта, известного как Соединённые Штаты Европы.

Вера Щирова, Антон Нагорный, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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