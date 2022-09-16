В Вашингтоне переполошились из-за заявления Путина и Цзиньпина

В сенате решили, что единство двух стран угрожает международной демократии

Совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам встречи лидеров на полях саммита ШОС встревожило Вашингтон. Единый фронт Москвы и Пекина на мировой арене, о котором говорилось в выступлении лидеров двух стран – угроза демократии, сочил в США.

"Си Цзиньпин и Путин пытаются создать новый миропорядок, который угрожает международной демократии и суверенитету", — приводит The Washington Times слова американского сенатора Марши Блэкберн.

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на саммите ШОС в Самарканде. Президент России раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. Председатель КНР, в с вою очередь, заявил, что Пекин вместе с Москвой готов вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.

Американские эксперты считают, что встреча двух лидеров подчеркнула крепнущий стратегический союз Китая и России, который не обещает Западу ничего хорошего. Издание отмечает, что новый альянс сулит конфронтацию или войну на два фронта против США и их союзников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"