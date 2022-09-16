Итоги саммита ШОС в Самарканде зафиксировали в декларации

Подписаны десятки документов

Совместная декларация и около 40 документов, в том числе комплексный план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Таков итог завершившего сегодня в Самарканде саммита ШОС - крупнейшей в мире региональной организации, в странах-участницах которой проживает более половины населения планеты. Как отметил в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС Владимир Путин, оценивая результаты работы саммита, в мире всё более отчётливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, которые взаимодействуют между собой на основе равноправного диалога, а не неких навязываемых извне правил.

На общем фото Владимир Путин рядом с хозяином форума. По другую руку от Шавката Мирзиёева – председатель КНР. Четкий политический акцент.

За столом лидеров еще больше! Помимо 8 государств – членов, а это половина населения планеты и треть мирового ВВП, в ШОС 4 наблюдателя: Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия. Последняя уже со следующего года станет полноправным членом организации. В Самарканд также приглашены главы Азербайджана, Турции, Непала, Туркмении, Камбоджи и Шри-Ланки. А статус партнеров по диалогу вскоре получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты и Мьянма. Сегодня ШОС – крупнейшая региональная международная организация. И потенциал для сотрудничества огромен.

"В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер. Всё более отчётливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто не видел, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и Устава ООН: обеспечение равной и неделимой безопасности, уважение суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга. Именно на этих принципах, лишённых каких бы то ни было элементов эгоизма, и в политике, и в экономике выстраивается совместная работа государств – членов ШОС. Мы открыты для работы со всем миром. Наше объединение носит внеблоковый характер", - заявил Путин.

То есть, в отличие от многих других организаций, "дружат не против кого-то", а строят равноправное, а, главное, взаимовыгодное партнерство. Слово "эгоизм" российский президент в своей речи употребил 4 раза. И это тоже не случайно. Яркий пример такого поведения – решение еврокомиссии снять санкции с российских удобрений. Дьявол, как обычно, в деталях.

"Само решение о снятии санкций мы, конечно, приветствуем. Но оказывается, что эти санкции в соответствии с разъяснением Еврокомиссии от 10 сентября этого года сняты только для стран – членов Евросоюза. Оказывается, только они могут приобретать наши удобрения. А как же развивающиеся, беднейшие страны мира? Пользуясь присутствием заместителя главы Генерального секретаря ООН госпожи Дикарло, хотел попросить секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии и не на словах, а на деле потребовать от них, от коллег в Еврокомиссии, чтобы они сняли эти очевидно дискриминационные ограничения в отношении развивающихся государств. Кроме того, позавчера также проинформировал господина Гутерреша о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны", - заявил Путин.

Розмари Дикарло сразу же после заседания пообщалась с российским президентом. В решении продовольственного кризиса важную роль играет и Турция. Президент Эрдоган вслед за Владимиром Путиным указывает - украинское зерно поступают отнюдь не голодающей Африке. Из 87 кораблей туда направлены лишь 2.

"Мы пытаемся уделить внимание тому, что украинское зерно должно доехать до наших братьев и сестёр, в основном, в Африке, особенно тем, кто в этом нуждается", - отметил Эрдоган.

За этой встречей внимательно следили во всём мире. Запад опасается сближения России и Китая. А уж союз с Ираном и Турций – серьезный вызов однополярному миру. В Самарканде подписано 40 соглашений. А страны-члены ШОС всё чаще переходят на расчёты в нацвалютах.

Не зря еще одна неформальная расшифровка аббревиатуры ШОС – "шанс оставаться суверенными". И Китай, как никто другой, понимает это.

"Следует поддерживать усилия друг друга по защите безопасности и интересов развития. Важно не допустить попыток внешних сил провоцировать цветную революцию, совместно противодействовать вмешательству в дела других стран под каким бы то ни было предлогом", - отметил Си Цзиньпин.

"Страны будут укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Совместно бороться с терроризмом. Способствовать урегулированию ситуации в Афганистане. Выступают за нераспространение ядерного оружия и категорически против односторонних санкций" – следует из итоговой декларации. А еще ШОС - это прекрасная переговорная площадка. Так, лидеры Киргизии и Таджикистана на полях саммита договорились об отводе дополнительных сил от границы. Ситуация там в последние дни была напряженной. Дипломатический марафон и у Владимира Путина. На переговоры с индийским коллегой он пришел первым. Делегаты, приветствуя президента, растерялись и встали.

Председательство ШОС теперь переходит к Индии. А 2023 лидеры объявили годом туризма.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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