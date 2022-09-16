В Европе призвали изменить санкционную риторику

Все больше политиков отмечают неэффективность санкций против России

Джо Байден распорядился выделить Киеву ещё 600 миллионов долларов на закупки вооружений и тёплой одежды для Украины. Последовать примеру американских партнёров призывает лидеров ЕС и глава Еврокомиссии. Однако такая позиция встречает всё меньше понимания.

Поддержка Украины должна и будет продолжаться несмотря ни на что. Обещания из уст генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга следуют вполне чёткому тезису - альянс хоть и пытается всячески напоминать, что не является участником конфликта, придерживается вполне конкретной стороны. Поэтому сейчас, призывает господин генсек, все силы нужно бросить на восполнение запасов ВПК, которые после растущих в геометрической прогрессии аппетитов Киева существенно истощились.

"Зима обещает быть суровой. Так что нам надо предоставить зимнее снаряжение, зимнюю форму, генераторы, палатки, чтобы они смогли действовать зимой. Поддержка, которую мы оказываем Украине, идет из имеющихся у нас запасов. В результате они снижаются, и нам надо сосредоточиться на их восполнении", - отметил Столтенберг.

Правда, у европейских союзников дефицит бронетехники уже слишком большой. Берлин все откладывает отправку на Украину дополнительной партии танков. Чем недовольна глава немецкого МИДа Анналена Бербок. В ответ немцы советуют ей самой отправляться на фронт - раз главный дипломат страны вместо поиска решения конфликта, продолжает подливать масла в огонь военной эскалации. Терпеть и дальше во имя навязываемых демократических ценностей готовы всё меньше людей. К населению в очередной раз обратилась мадам еврокомиссар.

"Основное внимание сейчас уделяется финансовой поддержке Украины с помощью военного потенциала. Важно, чтобы мы понимали: да, это обходится дорого, но наша свобода, международный мировой порядок и демократия – бесценны", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Пока бумеранг антироссийских санкций бьёт больнее по тем, кто их усердно вводил. На Москву наложено 11 тысяч рестрикций, а волна дефицитов и небывалой инфляции накрывает Евросоюз. Те европолитики, которые отказываются сохранять хорошую мину при плохой игре и в открытую заявляют о просчётах депутатов Старого света, быстро попадают в немилость и объявляются союзниками Кремля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в который раз призвал изменить санкционную риторику и признать наконец, что она не работает.

Своему коллеге вторит и президент Сербии. Александр Вучич уверен: любые желания еврочиновников набросить поводок на цены на российские энергоресурсы обернутся настоящей катастрофой для обычных жителей Старого света.

"Если 30 сентября Евросоюз примет решение ограничить цену на газ из России, а я надеюсь, что многие страны всё же выступят против, то русские могут принять решение вообще отключить газ Европе. После этого цена, по сути, перестанет иметь значение. Газа просто не будет и все замёрзнут", - заявил Вучич.

Рынки уже замерли в томительном ожидании. В преддверии возможных мер по смягчению энергокризиса стоимость газа в Европе, судя по данным лондонской биржи, опустилась почти на 10%. Впрочем, цены до сих пор остаются в 8 раз выше характерного для этого времени года уровня.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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