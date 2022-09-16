Собянин рассказал о создании гастрономического кластера "Депо. Три вокзала"

Территория преображается

Гастрономический кластер и музей транспорта - два новых места отдыха появятся в центре Москвы на месте трамвайного парка и гаража для грузовых машин в двух шагах от Казанского вокзала. Эти проекты часть благоустройства Басманного и Красносельского районов.

Так сейчас выглядит трамвайное депо им. Баумана за площадью Трёх вокзалов (см. видео). Скоро 6 корпусов, построенных в начале XX века, превратятся в новое общественное пространство. Но облик его останется прежним – всё-таки московский памятник архитектуры. Все фасады и элементы декора будут выглядеть как до революции.

"Здания должны повторить прошлый век: то, что создавалось, строилось в XIX веке, мы должны были это сохранить. Все декоры, все элементы фасадов. Были привлечены лучшие реставраторы города Москвы, мы соблюдали все рекомендации, которые прописывали ведущие технологи по обработке кирпичной кладки, штукатурные работы. Была проведена биоцидная обработка, которая подавляет развитие патогенных микроорганизмов", - рассказал руководитель инженерной службы "Депо. Три вокзала" Виталий Кабанец.

На почти 11 тысячах квадратных метров расположатся кинопаркинг, магазины, бизнес-кластер и фудмолл.

Здесь будет более 60 гастрономических концепций, то есть попробовать можно будет абсолютно любую кухню. Но, в первую очередь, пространство общественное – будут проводиться лекции, семинары, dj-cеты и концерты. Даже установили такую платформу: она не только поднимается, но и вращается вокруг своей оси.

Площадь трёх вокзалов – крупнейший транспортный узел в России. Ежедневно через него проходят около полумиллиона человек. "Планируем сделать много образовательных лекций, посвящённых Москве, истории Москвы, и, скорее всего, будут пешеходные прогулки, для гостей в том числе", - отметила директор по маркетингу фудмолла "Депо" Ирина Кряжевских.

И Депо "Три Вокзала" - не единственная точка притяжения, которая скоро здесь появится. "На этой территории будет 2 интересных объекта: это музей транспорта, который здесь рядом создаётся, и ДЕПО-2, или ДЕПО: фудкорты, гастрономический кластер, по типу того ДЕПО, который был создан на Лесной. Всё это вместе, конечно, преображает эти районы. Придает им другой статус, другой уровень, ценность этих территорий. И, самое главное, даст возможность тысячам москвичей побывать в новом месте, провести время, выходные, и на культурных объектах, и на гастрономической площадке, здесь же будет еще и небольшой бизнес-парк, в основном, посвященный как раз гастрономическим технологиям", - отметил Собянин.

Музей транспорта расположится в старом гараже для грузовых машин – памятнике советского авангарда. Ему тоже вернут исторический облик. На минус первом этаже – на глубине 7,5 метров - разместят экспозицию метрополитена. Выше – наземный транспорт.

"Классы и выставочные площадки для студентов московских, в первую очередь, транспортных вузов, где бы они могли показать свои работы, показать интеграцию и интеллектуальные какие-то наработки", - сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Всё это часть комплексного благоустройства Басманного и Красносельского районов. Оно охватывает 17 улиц, на которых расположены городские усадьбы, церкви и памятники архитектуры.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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