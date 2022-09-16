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Число жертв удара ВСУ по Херсону возросло до трех

15:51
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Предполагают, что целью был и.о. главы региона Елисеев

Жертвами ракетного обстрела администрации Херсонской области стали три человека. В числе погибших – двое прохожих,  сообщили в экстренных службах города.

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона
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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предположил, что целью удара ВСУ был исполняющий обязанности главы региона Сергей Елисеев.

"Целились непосредственно по собранию муниципальных органов освобожденной территории Херсонской области, также целью американских ракет был непосредственно исполняющий обязанности главы администрации Сергей Елисеев", — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Украинские войска нанесли ракетный удар по зданию администрации в Херсоне утром 16 сентября. По данным Минздрава региона, ранения получили 13 человек. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Херсона. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, 10 – в состоянии средней тяжести.

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