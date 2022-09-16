Набиуллина объяснила отсутствие брошек

Прежде глава ЦБ появлялась на пресс-конференциях с аксессуарами

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 16 сентября, рассказала, почему перестала надевать брошки на пресс-конференции, посвященные значимым финансовым событиям.

Как отметила глава Центробанка после объявления об очередном снижении ключевой ставки, она пока не видит оснований, чтобы снова прибегать к брошкам, сообщает РИА Новости.

Прежде председатель Центробанка появлялась на пресс-конференциях с различными брошами. Например, на брифинг по ситуации с падающим рублем Набиуллина надела брошь в форме неваляшки. Это была отсылка к мерам регулятора по поддержке финансового сектора во время пандемии коронавируса.

Набиуллина поясняла, что надевала брошки, поскольку "пыталась передать наше понимание ситуации".

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