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РКН заблокировал 3 тысячи пиратских видеосервисов с фейками о СВО

16:33
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Ресурсы ежедневно посещали более 16 миллионов россиян

Около 3 тысяч пиратских видеосервисов с антироссийской пропагандой, в том числе фейками о специальной военной операции на Украине, заблокировал Роскомнадзор с 24 февраля. В ведомстве подсчитали, что ежедневно эти ресурсы посещали более 16 миллионов россиян.

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"С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор уже выявил и заблокировал 2953 видеосервиса с пиратским контентом, где распространялись экстремистские материалы. Ежесуточная аудитория подобных ресурсов составляла более 16 миллионов российских интернет-пользователей", - говорится в сообщении РКН.

В Роскомнадзоре пояснили, что в связи с уходом с российского рынка зарубежных видеосервисов интернет-аудитория пиратских ресурсов возросла, их количество увеличилось. Создание и популяризация среди российской аудитории подобных пиратских видеосервисов ведется с территории Украины при поддержке других недружественных стран. Их целенаправленно используют в антироссийской пропаганде и распространении фейков о специальной военной операции, передает "Интерфакс".

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