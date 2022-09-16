Путин: Россия сделает все для скорейшего завершения конфликта на Украине

Киев отказывается от переговоров

Россия знает об озабоченности Индии ситуацией на Украине. В Москве сделают все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с индийским премьером Нарендрой Моди.

"Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете… Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее", - сказал Путин на переговорах с Моди, которые прошли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Российский лидер выразил сожаление, что противная сторона, руководство Украины отказывается от переговорного процесса. Путин напомнил, что в Киеве заявили о намерении добиваться своих целей военным путем, передает ТАСС.

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