Собянин: Открытие Музея транспорта на Новорязанской улице запланировано на 2024 год

Собянин посетил Басманный и Красносельский районы

Музей транспорта Москвы неподалеку от Площади трех вокзалов может быть открыт уже в 2024 году. Об этом в пятницу рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр проинспектировал работы в историческом здании Гаража грузовых машин на Новорязанской улице, где расположится музей. "В историческом здании гаража грузовых машин на Новорязанской улице мы разместим уникальную коллекцию вагонов метро, городского и специального транспорта, грузовых и легковых автомобилей и другой техники", - отметил Собянин.

Со своей стороны заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что музей будут ежегодно посещать не менее 500 тысяч человек.

В пятницу Сергей Собянин посетил Басманный и Красносельский районы, где идут работы по реставрации памятников архитектуры и благоустройству улиц.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"